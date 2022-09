Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, a uveče je uz pad temperature vazduha na planinama moguć prvi snijeg.

Јutro će na sjeverozapadu biti hladnije uz jaču kišu, u ostalim predjelima oblačno sa povremenim padavinama, dok će na istoku i jugu biti pretežno suvo uz kraće sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će do podneva zahvatiti većinu predjela, pa će poslije podne biti hladnije i kišovito. Na zapadu i jugu moguće su obilnije padavine, dok je u večernjim časovima uz nagli pad temperature vazduha na planinama je moguća pojava prvog snijega.

Biće i vjetrovito uz prolazno pojačan sjeverni vjetar. Tokom noći padavine će oslabiti i do narednog jutra prestati.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab do umjeren, a popodne jak sjevernih smjerova. U višim predjelima povremeno uz olujne udare.

Јutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 21 stepen, a dnevna od 14 do 25 stepeni Celzijusovih. Tokom dana doći će do jačeg zahlađenje od sjevera ka jugu.