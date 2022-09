Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti malo toplije uz sunčane periode, a očekuje se postepeno naoblačenje koje se premješta od zapada ka istoku.

Ujutro će biti hladno i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama moguća je česta pojava magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do devet, na jugu do 11, u višim predjelima oko nula, a dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.