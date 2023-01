Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u subotu se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom.

Očekuje se oblačno i još malo hladnije vrijeme, pretežno suvo, a slab snijeg padaće samo ponegdje, uglavnom na sjeveru i istoku.

Na jugu djelimično oblačno uz sunčane periode i malo toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Јutarnja temperatura od minus sedam do nula, na jugu do četiri, a dnevna od minus dva do dva, na jugu zemlje od tri do devet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje zabilježen je slab i povremeni snijeg.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 11, Han Pijesak, Čemerno i Ivan sedlo minus četiri, Kalinovik, Mrakovica i Sokolac minus tri, Kneževo minus dva, Mrkonjić Grad i Srebrenica minus jedan, Gacko, Nevesinje, Ribnik, Šipovo, Bihać, Gradačac, Sarajevo i Tuzla nula, Banjaluka, Bijeljina, Bugojno, Doboj, Srbac, Drvar i Sanski Most jedan, Višegrad, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Livno, Zenica dva, Bileća šest, Trebinje, Mostar i Široki Brijeg sedam, Stolac osam i Neum devet stepeni Celzijusovih.