Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, bez padavina.

Јutro će biti hladno i pretežno vedro, uz umjeren, u višim predjelima jak mraz, na jugoistoku i sjeverozapadu ponegdje oblačnije uz moguću maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom prijepodneva biće sunčano uz blagi porast temperature vazduha, a od sredine dana očekuje se postepeno naoblačenje na sjeveru, koje se tokom popodneva i do večeri premješta ka jugu i istoku, dok će uveče biti ponovo vedro i hladno.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus 10 do minus četiri, na jugu do nula stepeni, u višim predjelima na istoku i do minus 15, a maksimalna od dva do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar, promjenljiv.

Novo naoblačenje sa sjeveroistoka očekuje se u noći ka nedjelji.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo sunčano uz malu oblačnost, a po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus 11, Kalinovik minus pet, Čemerno minus četiri, Sokolac, Han Pijesak, Ivan-sedlo minus dva, Drinić i Foča minus jedan, Višegrad, Gacko, Kneževo, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica, Šipovo i Sarajevo nula, Bihać jedan, Nevesinje, Ribnik, Drvar, Tuzla i Zenica dva, Doboj, Novi Grad i Sanski Most tri stepena Celzijusova.

U Banjaluci, Bijeljini, Zvorniku, Prijedoru i Srpcu izmjerena su četiri stepena, u Širokom Brijegu šest, Mostaru sedam, Bileći, Neumu i Stocu osam, a u Trebinju devet stepeni Celzijusovih.