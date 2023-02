Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se u prvom dijelu dana očekuje toplo, ali kišovito vrijeme, lokalno su moguće i nepogode, a potom će uz naglo zahlađenje početi da pada snijeg.

U prvom dijelu dana biće toplo, vjetrovito i pretežno oblačno, uz kišu na jugu i zapadu, koja će tokom poslije podneva jačati i zahvatiti većinu krajeva. Lokalno su na sjeveru moguće obilnije padavine i lokalne nepogode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri će doći do naglog pada temperature i kiša će preći u snijeg, prvo u višim, a tokom noći sa subote na nedjelju ponegdje i u nižim predjelima.

Tempertura će prije podne biti od devet do 15 stepeni, u višim dijelovima od pet stepeni, a dnevna od nula do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Vjetar će biti umjeren do jak, u Hercegovini i na planinama ponegdje olujni južnih smjerova, a poslije podne na sjeveru sjeveroistočnih smjerova.

U svim krajevima danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerana u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kalinovik sedam, Gacko i Nevesinje osam, Han Pijesak devet, Livno 10, Sokolac 11, Bileća, Drvar i Široki Brijeg 12, Mrkonjić Grad, Trebinje, Bihać i Sarajevo 13, Rudo, Bugojno i Mostar 14, Foča, Ribnik, Šipovo, Višegrad i Neum 15, Srbac, Stolac, Tuzla i Zenica 16, Doboj, Zvornik, Gradačac i Sanski Most 17, Bijeljina i Banjaluka 18, Prijedor 19 stepeni Celzijusovih.