Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U prvom dijelu dana u većini predjela biće pretežno suvo i malo toplije vrijeme uz sunčane periode, a od sredine dana i tokom popodneva nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će prvo početi na jugu, a zatim će se širiti ka sjeveru i istoku.

Uslova za lokalne nepogode biće ponegdje na sjeveru.

Uveče će se nova padavinska zona širiti od juga ka ostalim predjelima.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od šest do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Vjetar će biti slab do umjeren u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni, a u ostalim krajevima južni i jugoistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Ponegdje uz kišu registrovana je i grmljavina.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica tri stepena, Čemerno osam, Sokolac, Foča i Han Pijesak 11, Višegrad, Gacko, Kalinovik, Rudo 12, Sanski Most 13, Drinić, Mrakovica, Nevesinje, Prijedor, Srebrenica i Prijedor 14, Kneževo, Bihać, Ivan-sedlo, Sarajevo 15, Livno 16, Bileća, Mrkonjić Grad i Tuzla 17, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Trebinje 18, Zvornik, Ribnik, Srbac, Šipovo i Široki Brijeg 19, Banjaluka, Bugojno, Gradačac 20, Neum 21, Mostar, Stolac i Zenica 22 stepena Celzijusova.