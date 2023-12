Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa visokom temperaturom za ovo doba godine - i do 21 stepen Celzijusov.

Mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a u večernjim časovima kiša će usljed naglog pada temperature na sjeverozapadu i u višim predjelima u centralnim krajevima preći u snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti jak do olujni južni, a poslije podne po prolasku fronta postepeno slabi.

Maksimalna temperatura vazduha će biti u prvom dijelu dana od 15 na zapadu do 23 na sjeveroistoku, u višim predjelima od devet stepeni, a poslije podne zahlađenje, pa će minimalna biti uveče - na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku od nula do pet stepeni, u višim predjelima na sjeverozapadu od minus dva, na istoku, jugu i ponegdje u nižim predjelima centralnih krajeva od šest do 12, a u višim predjelima na istoku i jugoistoku od četiri stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u BiH preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini.

