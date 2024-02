Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano, a poslije podne se očekuje postepeno naoblačenje od zapada.

Ujutro će biti pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje je moguća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći na nedjelju biće oblačno uz slabu kišu koja će padati na zapadu i sjeveru i do narednog jutra će se premiještati ka istoku.

Duvaće slab vjetar, promjenljivog smjera, uveče umjeren sjevernih smjerova, a na jugu ponegdje jak.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri, a najviša dnevna od 13 do 18, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kalinovik i Sokolac 10, Foča 11, Višegrad, Rudo i Han Pijesak 12, Gacko i Sarajevo 13, Neum, Bileća, Kneževo, Mrakovica i Srebrenica 14, Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor i Srbac 15, Doboj, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Trebinje 16, Drinić 17, Mostar 18 i Ribnik 19 stepeni Celzijusovih.

