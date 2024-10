Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti umjereno oblačno vrijeme uz sunčanim periodima, a u višim krajevima u popodnevnim časovima moguća je slaba kiša.

Ujutro i prije podne biće promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, Sunčano će uglavnom biti u Semberiji, a uz rijeke i po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče je u Hercegovini moguća kratkotrajna kiša.

Јutarnja temperatura vazduha od osam do 13, na jugu do 15, u višim predjelima od pet, a dnevna od 15 na zapadu i u višim predjelima do 22 na sjeveroistoku i jugu.

Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili istočnih smjerova, uveče u Posavini pojačan.

U Srpskoj i FBiH preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u većini područja je zabilježena slaba kiša ili lokalni pljusak, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

