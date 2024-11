Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 24 stepena Celzijusova.

Prije podne na sjeveru i u ostalim predjelima uz rijeke i po kotlinama očekuje se magla, dok će u ostalim predjelima biti sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana biće sunčano i toplo, pogotovo na jugu i planinama, dok će se ponegdje, uz rijeke i po kotlinama, zadržati magla i niska oblačnost, uz svežije vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.

Јutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

