Kakvo nas vrijeme očekuje u toku sedmice?

BANJALUKA / SARAJEVO - Sutra se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.

U srijedu nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, u većem dijelu sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje nas u četvrtak. Poslije podne u Bosni postepeno naoblačenje može dovesti do kiše, pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 33 stepena.