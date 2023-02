Kakvo nas vrijeme očekuje u utorak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje oblačno i pretežno suvo vrijeme, a vrlo slab snijeg će provijavati samo ponegdje u višim predjelima.

Ujutro će biti oblačno uz slab snijeg ponegdje, a na jugu povremeno sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu se očekuje djelimično razvedravanje uz sunčane periode i toplije.

Uveče će uslijediti novo naoblačenje od juga i zapada.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus dva do jedan, u višim predjelima od minus šest, a dnevna od jedan do pet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini veći dio dana jugoistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo oblačno sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Kneževo i Mrakovica minus tri, Drinić i Han Pijsak minus dva, Mrkonjić Grad nula, Gacko, Nevesinje i Srebrenica jedan, Banjaluka, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Sokolac i Srbac dva, Bijeljina, Doboj i Sarajevo tri, Rudo četiri, Višegrad pet, Mostar šest, Bileća sedam, Trebinje devet i Neum 10 stepeni Celzijusovih.