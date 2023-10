Kakvo nas vrijeme očekuje u utorak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje svježe vrijeme, sa djelimičnim razvedravanjem i sunčanim periodima, te temperaturom vazduha do 20 Celzijusovih stepeni.

Ujutro i prije podne biće pretežno oblačno i hladno, a oko rijeka i po kotlinama magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na sjeveru i zapadu se očekuje djelimično razvedravanje uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost. Na jugu i istoku ostaje pretežno oblačno uz slabu i povremenu kišu.

Uveče razvedravanje u većini predjela.

Duvaće slab vjetar, istočni i sjeveroistočni.

Јutarnja temperatura vazduha će iznositi od jedan do sedam, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 16, na jugu do 20, u višim predjelima od osam Celzijusovih stepeni.

