Kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu

Posljednjeg dana ove godine i prvog dana 2023. godine očekuje se toplo vrijeme sa sunčanim periodima i maksimalnom dnevnom temperaturom od devet do 14 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U subotu, 31. decembra očekuje nas promjenjivo oblacno vrijeme sa jutarnjom temperaturom oko 3 stepena, dok će tokom dana biti maksimalno 14 stepeni.

U nedjelju, 1. januara, ujutro će biti pretežno vedro, a tokom dana toplo i sunčano, uz promjenljivu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do šest, na jugu do devet, u višim predjelima od nule, a maksimalna od devet do 14, na jugu i sjeveru do 16, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 2015. godina je posljednja godina kada je 1. januara bilo snježnog pokrivača u većini predjela u Republici Srpskoj, kada je u nižim krajevima izmjereno od pet do 25 centimetara snijega, a na planinama od 30 do 60 centimetara.

U posljednjih 10 godina snijeg je rijetko padao za Novu godinu u nižim predjelima.

Prošle godine snijega je za Novu godinu bilo samo na Han Pijesku, gdje je izmjereno 18 centimetara, a Banjalučani su posljednji put uživali u novogodišnjem snijegu upravo 2015. godine, kada je bilo devet centimetara.

Snijega 2015. godine nije bilo samo u najjužnijem gradu Republike Srpske - Trebinju.

Najtopliji 31. decembar u većini krajeva bio je prošle godine, zatim 2017. i 2013. godine, a toplo je bilo i 2020. godine.

U posljednjih 10 godina u većini predjela najtopliju 31. decembra bio je 2021. godine, kada je u mnogim krajevima temperatura premašila 15 Celzijusovih stepeni. U Banjaluci je izmjereno 19, a Trebinju čak 20 stepeni Celzijusovih.

Najhladnije bilo je 2014. godine, kada se minimalna temperatura vazduha spuštala ispod minus 15, a maksimalna u većini predjela nije prešla minus pet stepeni Celzijusovih. Najhladnije je tada bilo na Han Pijesku gdje je izmjereno minus 15 stepeni Celzijusovih.