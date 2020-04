Kakvo nas vrijeme očekuje za Vaskrs

BANJALUKA - U Republici Srpskoj naredna dva dana će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dok će za Vaskrs, u nedjelju, 19. aprila, tokom dana biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom i sa temperaturom do 23 stepena Celzijusova.

Sutra ujutru biće pretežno sunčano i manje svježe, na sjeveru sa umjerenom, promjenjljivom oblačnošću, a u južnoj polovini vedrije. Slab mraz očekuje se na planinama, kotlinskim predjelima i na visoravnima.

Tokom dana biće sunčano, na sjeveru će doći do prolazne oblačnosti.

Vjetar će biti slab i promenljivog smjera prijepodne, tokom dana i poslijepodne umjeren zapadni, prema večeri sjeverozapadni, pojačan na sjeveru i sjeveroistoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od od tri do osam, na jugu do 12 na planinama od minus dva stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 12, na sjeveru i jugu do 26, na planinama od 12 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U subotu, 18. aprila ujutru će biti umjereno oblačno na sjeveru, na jugu vedro, a tokom dana promjenljivo oblačno i sunčano, te vjetrovito.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 13, na planinama od četiri, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, na sjeveru i do 27 stepeni, na planinama od 14 stepeni Celzijusovih.

Za Vasks, u nedjelju, 19. aprila, ujutro će biti umjereno oblačno, a tokom dana promjenljivo oblačno, što na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru može donijeti malo kiše ili po koji pljusak.

Popodne će doći do prolaznog smanjenja oblačnosti, da bi se uveče i u noći ponovo naoblačilo uz mjestimičnu prolaznu i slabu kišu na sjeveru a zatim istoku.

Minimalna temperatura vazduha od devet do 14, na planinama od šest stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23 , na sjeveroistoku do 26 stepeni, na planinama od 15 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 20. aprila, jutro će biti pretežno oblačno, na sjeveronu je moguća slaba kiša. Prijepodne biće oblačno i suvo, a tokom dana očekuje se razvedravanje.

Dnevna temperatura će u ponedjeljak biti u padu za desetak do dvanaest stepeni, osim juga.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 11, na planinama od četiri stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, a na planinama od šest stepeni Celzijusovih.