Kakvo nas vrijeme očekuje za praznike

BANJALUKA - U Republici Srpskoj za predstojeći vikend biće pretežno vedro u većini predjela, te sunčano i veoma toplo uz temperaturu vazduha iznad prosjeka za ovaj period, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće mjestimično sa slabom kišom, koja će na jugu biti umjerena, dok će tokom dana i poslijepodne biti oblačno, mjestimično uz uslove za kišu i pljuskove, naročito u južnim predjelima, gdje je moguća i grmljavina.

U sjevernim predjelima biće slabog do umjerenog sjeveroistočnog i istočnog vjetra dok će u južnoj polovini zemlje biti južni, jugoistočni. Poslijepodne u većini predjela duvaće južni vjetar.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha od četiri do devet, na planinama od tri stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu i istoku do 20 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 29. aprila, ujutro će biti malo do umjereno oblačno, tokom dana promjenljivo vrijeme uz sunčane periode i prolaznu oblačnost, te toplije sa porastom dnevne temperature.

Poslijepodne biće mjestimično moguća prolazna kiša ili lokalni pljusak praćen grmljavinom.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, na planinama od pet, a najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu, sjeveru i istoku i do 24 stepena.

U petak, 30. aprila, ujutro i tokom dana biće vedro i sunčano u većini predjela, veoma toplo uz temperaturu vazduha iznad prosjeka za ovaj period.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, a na planinama od sedam stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, na jugu, severu i istoku i do 27 stepeni.