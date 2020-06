Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

SARAJEVO, BANJALUKA - Meteorolozi u BiH su objavili vremensku prognozu za predstojeći vikend.

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 30 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedjelju nestabilno vrijeme praćeno kišom pljuskovima i grmljavinom.

Prijepodne padavine uglavnom u sjeverozapadnim dijelovima i ponegdje u Hercegovini, a poslije podne i dio večeri u većini područja.

Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 24 do 29 °C.