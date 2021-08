Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

BANJALUKA - U Republici Srpskoj se ponovo za vikend očekuje veoma toplo i sunčano vrijeme, a temperatura vazduha će ponegdje opet dostizati 39 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro i tokom dana biće svježije, uz dnevni razvoj oblačnosti uglavnom od jugozapada ka planinskom pojasu na jugoistoku. Mjestimično će postojati i uslovi za kišu ili pljusak.

U ostalim predjelima biće pretežno sunčano i toplo uz prijatniju dnevnu temperaturu.

Duvaće slab do umjeren umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, na krajnjem jugu jugozapadnog smjera, dok će uveče biti u slabljenju i promjenljiv.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu i sjeveru do 18, a dnevna od 24 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusova.

Od subote, 7. avgusta, sunčano i ponovo veoma toplo vrijeme budući da je najavljen porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 25 do 31 stepen na jugu, na jugoistoku i do 35 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 8. avgusta, biće vedro, sunčano i veoma toplo, lokalno i vruće. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 29 do 35, na jugu i jugoistoku i do 38 stepeni Celzijusovih.

Toplo, lokalno veoma vruće, biće i u ponedjeljak, 9. avgusta. Jutarnja temperatura vazduha od 16 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu, jugoistoku i do 38 stepeni Celzijusovih.