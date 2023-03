Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U Republici Srpskoj se za vikend očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 20 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će biti pretežno vedro i sunčano uz promjenljivu oblačnost i sve toplije. Јutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do tri, u višim predjelima od minus šest, a najviša dnevna od sedam do 14, u višim predjelima oko tri stepena Celzijusova.

Pretežno sunčano i toplo biće i u subotu, 18. marta, kada će jutarnja temperatura vazduha biti od minus jedan do tri stepena, u višim predjelima od minus pet, a najviša dnevna od sedam do 15, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

Јoš toplije biće u nedjelju, 19. marta, kada će jutarnja temperatura vazduha biti od jedan do šest, u višim predjelima od nule, a najviša dnevna od devet do 18, lokalno i do 20, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

Uveče se očekuje povećanje oblačnosti sa sjeverozapada, pa će u ponedjeljak, 20. marta, biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, dok će dnevna temperatura biti u padu.

Јutarnja temperatura vazduha biće od jedan do šest, a najviša dnevna od devet do 14, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.