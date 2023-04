Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Za vikend će u Republici Srpskoj biti svježe sa mjestimičnom kišom, a na planinama se očekuje slab snijeg ili susnježica, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sutra ujutru će biti hladno uz slab mraz i umjerenu oblačnost. Tokom dana biće promjenljivo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda i postepeno sve toplije vrijeme, a na istoku oblačnije.

Tokom noći na subotu, 8. aprila, biće mjestimično uz slabu kišu, u višim predjelima slab snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova, poslije podne će slabiti, a uveče promjenljivih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do tri, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od sedam do 14 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od tri stepena.

U subotu, 8. aprila, biće oblačno i svježije sa kišom koja se širi od sjevera ka jugu i istoku. U višim predjelima očekuje se susnježica ili slab snijeg. Na jugu Hercegovine povremeno će padati kiša.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do pet, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna temperatura od pet do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

U nedjelju, 9. aprila, biće oblačno sa mjestimičnom kišom, a u višim predjelima susnježica ili slab snijeg.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna temperatura od pet do 12, na jugu oko 15, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno sa kišom u sjevernom dijelu Srpske, dok će u višim predjelima padati susnježica ili slab snijeg. Poslije podne će biti mjestimično sa slabim padavinama koje će do večeri prestati.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do sedam, u višim predjelima oko nula, a maksimalna temperatura od šest do 13, na jugu oko 15, u višim predjelima oko dva stepena Celzijusova.