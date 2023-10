Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U Republici Srpskoj za vikend će biti promjenljivo oblačno, a u nedjelju, 8. oktobra, moguća je kiša ili lokalni pljusak u sjevernoistočnim i istočnim predjelima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru i prije podne očekuje se postepeno razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 16 na jugu, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusova, maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

U subotu i nedjelju, jutro će biti pretežno vedro i hladno uz maglu ponegdje oko rijeka i po kotlinama.

Tokom dana u subotu biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 15 na jugu, u višim predjelima od četiri, maksimalna temperatura od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, sredinom dana očekuje se naoblačenje sa sjevera koje popodne i uveče ponegdje u sjeveroistočnim i istočnim predjelima može donijeti kišu ili lokalni pljusak.

Na jugu Hercegovine biće pretežno sunčano i toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 16 na jugu, u višim predjelima od šest, a maksimalna temperatura od 24 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 9. oktobra, jutro će biti hladno uz slabu do umjerenu oblačnost, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje uz maglu. Tokom dana biće pretežno oblačno i svježe uz povremene sunčane intervale.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu do 15, a maksimalna temperatura od 15 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.