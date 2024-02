Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će za vikend biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost sa maksimalnom temperaturom vazduha u nedjelju, 4. februara od 12 do 18 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Noćas će biti oblačno uz slabe padavine koje u većini predjela prestaju do jutra kada će biti umjereno do pretežno oblačno, na istoku još samo ponegdje slabe padavine.

U nižim predjelima biće slabe kiše i susnježice, a u višim predjelima slab snijeg, dok će tokom prijepodneva na zapadu doći do razvedravanja uz sve više sunčanih perioda, a popodne i na istoku, i na jugu pretežno sunčano.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do tri, na jugu do pet, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna temperatura vazduha od tri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

U subotu, 3. februara, ujutru će biti umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana će na jugu i zapadu biti pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i sve toplije, a na istoku i dalje oblačnije i svježije.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do pet, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od sedam na istoku do 15 na jugu i zapadu, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

U nedjelju, 4. februara, biće pretežno sunčano i još toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom jutra će ponegdje biti prolazna magla oko rijeka i po kotlinama.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do šest, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, a u višim predjelima i mjestima sa maglom od pet stepeni Celzijusovih.

