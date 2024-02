Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 10 °C.

U nedjelju 04.02.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.

U ponedjeljak 05.02.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 20 °C.

U utorak 06.02.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Tokom noći porast naoblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C, piše N1.

