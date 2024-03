Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će za predstojeći vikend biti pretežno oblačno uz povremene lokalne padavine, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U subotu, 9. marta, ujutro će biti pretežno oblačno, a uz rijeke i po brdsko-planinskim kotlinama moguća je slaba magla.

Tokom dana na sjeveru i sjeveroistoku mogući su kraći sunčaniji intervali, dok će naoblačenje sa zapada uveče donijeti padavine južnim djelovima zemlje, a lokalno i centralnim.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri stepena, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od 11 na jugu i zapadu do 16 na sjeveroistoku, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

Drugog dana vikenda biće pretežno oblačno uz slabe povremene lokalne padavine, a tokom večeri očekuje se nailazak frontalne zone na zapadu i jugu.

Vjetar će biti u jačanju, na jugu i zapadu i uz olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula stepeni, a maksimalna od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveru i sjeveroistoku, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 11. marta, nastavlja se kišovito vrijeme uz lokalno moguće i pljuskove praćene grmljavinom, koja će biti izraženija na jugu.

Tokom podneva očekuje se postepeno razvedravanje, prvo na zapadu.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do devet, u višim predjelima od jedan, a maksimalna temperatura od 12 na jugoistoku do 18 na sjeveru i sjeveroistoku, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.