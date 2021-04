Kakvo nas vrijeme u petak očekuje u BiH

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme, poslije podne sa pljuskovima izraženijim u centralnom pojasu zemlje, ali će povremeno biti i sunčanih perioda.

Ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i suvo, osim na sjeverozapadu Krajine i u Semberiji, gdje može biti mjestimično i povremeno slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu će biti pretežno sunčano, poslije podne povećanje oblačnosti. Kiša će prestati do večeri, uz prolazno smanjenje oblačnosti, a tokom noći će padati u prekidima jedino na sjeveru i sjeverozapadu.

Duvaće slab do umjer vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 12, a najviša dnevna od 15 do 20, u sjevernom pojasu i na istoku lokalno do 22 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena danas u 14.00 časova: Bjelašnica četiri, Čemerno 14, Han Pijesak i Kalinovik 17, Sokolac i Gacko 18, Srebrenica 20, Sarajevo, Bileća i Višegrad 21, Mrkonjić Grad, Zvornik, Foča i Bijeljina 22, Ribnik i Drinić 23, Novi Grad, Prijedor i Doboj 24, te Banjaluka 25 stepeni Celzijusovih.