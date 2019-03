Kakvo vrijeme narednih dana očekuje BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Naredne sedmice se prema raspoloživim prognostičkim materijalima prognozira relativno stabilno vrijeme sa sunčanim intervalima na području Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako se navodi, više oblačnosti očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne.

U srijedu u je u Bosni izgledna kiša, a u subotu moguć je snijeg. Jutarnje temperature vazduha kretaće se od 0°C do 6°C na jugu zemlje do 10°C, a najviše dnevne od 9°C do 15°C, na jugu zemlje do 17°C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prognoza za vikend

U Bosni će sutra prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu od 13 do 17 stepeni.

U nedjelju u jutarnjim satima u Bosni preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Ponegdje u planinskim područjima moguće je provijavanje slabog snijega. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni.

Vezana vijest: Sunce i ugodnih 22 stepena izmamilo Banjalučane na ulice

Poljoprivrednike će vjerovatno zanimati i ova vijest: Vrijeme je za sjetvu luka