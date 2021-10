Kakvo vrijeme nas očekuje do kraja sedmice

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će do kraja sedmice biti pretežno oblačno uz slabu kišu i najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će tokom jutra biti pretežno do potpuno oblačno i mjestimično uz kišu.

Tokom dana i dalje biti pretežno oblačno uz slabu kišu poslijepodne i uveče, dok je u južnim predjelima lokalno moguć pljusak praćen grmljavinom i pojačanim vjetrom u zoni padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni, na jugu južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do devet, na jugu do 12, na planinama od tri stepena, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21, na planinama od 10 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 23. oktobra, će tokom jutra i prijepodneva biti pretežno do potpuno oblačno, sa slabom kišom uglavnom u centralnom pojasu, a na jugu lokalno sa pljuskovima.

Tokom dana biće oblačno mjestimično sa kišom na istoku i jugu, a tokom večeri uglavnom prestanak padavina, a na sjeveru i zapadu smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 14, na planinama od pet stepeni, a najviša dnevna od devet do 14, na jugu do 18, na planinama od šest stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 24. oktobra, tokom jutra će biti vedro uz malu oblačnost i hladnije, na planinama uz slab mraz, po kotlinama i oko rijeka sa maglom.

Tokom dana biće sunčano, na jugu uz malu oblačnost.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam, na jugu do 10 stepeni, na planinama od minus jedan, a najviša dnevna od devet do 14, na jugu do 18, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak , 25. oktobra, tokom jutra će biti vedro i hladno, na planinama slab mraz, a po kotlinama i oko rijeka sa maglom, dok će tokom dana biće sunčano uz malu dnevnu oblačnost.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od dva do šest, na jugu do devet, na planinama od minus tri, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 16, na planinama od šest stepeni Celzijusovih.