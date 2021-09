Kakvo vrijeme nas očekuje do kraja septembra

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u danima koji su pred nama očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 28 stepeni Celzijusovih, navedeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine biti sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine, a poslije podne moguće je povećanje oblačnosti i slaba kiša ponegdje.

Ujutro se očekuje vedro i svježe vrijeme, ponegdje oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla ili niska oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Tokom dana biće sunčano, a kasnije poslije podne i uveče postoji mogućnost za povećanje oblačnosti, uz slabiju kišu.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na planinama od šest, a najniža dnevna od 21 do 27, na jugu i sjeveru do 31 stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar.

U ponedjeljak, 27. septembra, preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U utorak, 28. septembra, u većem dijelu Bosne biće pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne umjeren porast naoblake praćen lokalnim pljuskovima. Prema kraju dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu od 24 do 29 °C.

U srijedu, 29. septembra, u Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U sjevernim, istočnim i sjeveroistočnim područijima Bosne očekuju se lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.