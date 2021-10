Kakvo vrijeme nas očekuje do sredine sljedeće sedmice

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će narednih dana biti promjenljivo vrijeme sa mjestimičnom kišom i najvišom temperaturom vazduha do 22 stepena Celzijusova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro će biti vedro i manje hladno, a lokalno po kotlinama i riječnim dolinama sa maglom koja se može duže zadržati i tokom prijepodneva, na planinama uz slab prizemni mraz.

Tokom dana biće uglavnom sunčano i toplije nego prethodnog dana.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 12, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 21, na planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 1. novembra, jutro će u većini predjela biti vedro osim jugozapada gdje će se postepeno povećavati oblačnost sa zapada. Prema podnevu doći će do jačeg naoblačenja koje zahvata zapad i južnu polovinu zemlje pa će poslijepodne i uveče biti uslova za slabu kišu lokalno i pljusak uz pojačan vjetar u zoni padavina.

Uveče i u noći na utorak, 2. novembar, uticaj hladnog fronta i kiša se prenosi sa zapada preko centralnih predjela, sjevera ka istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na planinama od nule, a najviša dnevna od 15 do 22, na planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

U utorak ujutro će biti oblačno sa kišom i pljuskovima u većini predjela, na jugu sa uslovima za grmljavinu. Prijepodne i tokom dana biće mjestimično oblačno sa kišom koja će potom postepeno jenjavati. Prema večeri biće sve više suvo uz raslojavanje oblačnosti.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 13, na planinama od tri stepena, a najviša dnevna od 15 do 19, na jugu do 21, na planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 3. novembra, jutro će biti pretežno vedro, a lokalno po kotlinama i riječnim dolinama sa maglom koja se može duže zadržati. Tokom dana će biti uglavnom sunčano, poslijepodne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje mjestimično uz uslove za slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 12, na planinama od tri stepena, a najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 20, na planinama od 12 stepeni Celzijusovih.