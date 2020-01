Kakvo vrijeme nas očekuje na Božić

BANJALUKA - U Republici Srpskoj u ponedjeljak, na Badnji dan, biće pretežno sunčano i hladno vrijeme bez padavina, a na Božić malo do umjereno oblačno uz sunčane periode i najvišu dnevnu temperaturu do pet stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi vremena, sutra ujutru biće malo do umjereno oblačno sa slabim mrazom, ponegdje i sa maglom, a tokom dana umjereno do pretežno oblačno i suvo uz sunčane periode, uglavnom na sjeveru.

Tokom večeri i u noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim predjelima, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do dva, na planinama oko minus osam, na jugu oko pet stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 5. januara, jutro će biti oblačno sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim predjelima, a snijeg nakratko može padati i u nižim krajevima.

Tokom dana zadržaće se pretežno oblačno i hladnije vrijeme nego prethodnih dana, sa slabljenjem i prestankom snijega u višim brdovito–planinskim predjelima, gdje će se formirati manji snježni pokrivač, dok će na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku, kao i na jugu Hercegovine tokom dana biti uglavnom suvo uz sunčane periode.

Najviša dnevna temperatura iznosiće od minus jedan do pet, na jugu do sedam, na planinama oko minus četiri stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 6. januara, na Badnji dan, jutro će biti pretežno vedro i svježe sa slabim do umjerenim mrazom u većini predjela, a u višim predjelima Sarajevsko-romanijske regije i u visokoj Hercehovini pretežno oblačno.

Tokom dana biće pretežno sunčano, hladno sa više oblaka na krajnjem istoku, ali uglavnom bez padavina, dok će najviša dnevna temperetura iznositi od minus jedan do pet, na jugu do osam, na planinama oko minus sedam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi vremena na Božić, u utorak, 7. januara, jutro će biti pretežno vedro i svježe sa slabim do umjerenim mrazom u većini predjela.

Tokom dana biće malo do umjereno oblačno uz sunčane periode i povećanje oblačnosti sa zapada, dok je tokom noći moguće slabo provijavanje snijega na istoku Republike Srpske, na planinama.

Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od nula do pet, na jugu do osam, na planinama oko minus dva stepena Celzijusova.