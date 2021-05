Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana?

BANJALUKA - Republiku Srpsku narednih dana očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, ali i nestabilno sa povremenim padavinama, dok će temperatura vazduha biti do 27 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Za sutra ujutro prognozirano je promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje, uglavnom na istoku i jugu, biće i sunačnih perioda, dok će na zapadu, sjeverozapadu i ponegdje u centranim krajevima postojati i uslovi za slabu kišu.

Tokom dana zadržaće se promjenljivo sa sunačnim intervalima, ali se predveče na zapadu i sjeverozapadu može očekivati grmljavina. U ostalim krajevima biće suvo, sunčano i toplo.

Vjetar će na sjeveru biti slab do umjeren istočni, na jugu i istoku do umjeren jugoistočni, a uveče u svim krajevima slab do umjeren južni.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 13, a najviša dnevna od 22 na sjeveru i zapadu do 27, u planinama od 19 stepeni Celzijusovih.

Slične vremenske prilike će se zadržati i u utorak, 25. maja, kada je pored poneke kapi kiše na zapadu i sjeverozapadu u drugom dijelu dana, moguć i pljusak sa grmljavinom na istoku, u srednjem toku rijeke Drine.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima od sedam stepeni, a najviša dnevna od 21 na zapadu do 26 stepeni u većini predjela, ponegdje i viša, a u planinama od 17 stepeni Celzijusovih.

Od srijede, 26. maja, pristizaće manje topao vazduh sa zapada, pa će prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, na istoku i jugoistoku oblačno, ponegdje sa po kojom kapi kiše.

Tokom dana biće promjenljivo uz tendenciju smanjenja oblačnosti, prvo na zapadu i jugu, a zatim u centralnom pojasu, uz sunčane intervale, a zatim i sunčano vrijeme.

Jutarnja temperatura od osam do 13, a najviša dnevna temperatura vazduha od 19 na zapadu do 24 stepeni Celzijusovih u većini predjela, dok će na jugu biti malo toplije.

Nestabilno, promjenljivo oblačno, ali i uz sunačne intervale zadržaće se i u četvrtak, 27. maja, pa se i tada u drugom dijelu dana na sjeveru može očekivati mjestimična kiša, pljuskovi, a nije isključena ni grmljavina.

Jutarnja temperatura od osam do 13, a najviša dnevna od 20 do 25 u većini krajeva, na jugu i istoku stepen dva viša.