Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana

BANJALUKA - Tokom vikenda će u Republici Srpskoj biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uz sunčane intervale i mjestimičnom kišom ili pljuskovima, dok će najviša dnevna temperatura vazduha iznositi od 14 do 21 stepen Celzijusov, podaci su Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Sutra prije podne preovladavaće promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme, na sjeveroistoku i istoku vedro, tokom dana promjenljivo uz sunčane intervale, dok se kasno poslije podne i uveče očekuje naoblačenje sa sjeverozapada, pa će u sjevernoj polovini zemlje biti mjestimične kiše i pljuskova, uz moguće grmljavinske procese.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 16 do 22, na istoku i jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

U noći na petak, 28. maj, biće oblačno u sjevernoj polovini zemlje gdje će biti kiše i pljuskova, dok se ujutro i prije podne očekuje razvedravanje u većini krajeva, a malo kiše moguće je na sjeveroistoku zemlje. Na jugu će biti vedro, dok će tokom dana uglavnom biti sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od sedam do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen Celzijusov, na zapadu, sjeveru i jugu stepen-dva viša.

U subotu, 29. maja, ujutro će biti umjereno oblačno na sjeveru, na jugu i istoku sunčano, dok se tokom prijepodneva očekuje postepeno povećanje oblačnosti.

Tokom dana biće promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, poslije podne mjestimično sa kišom ili pljuskovima od sjevera ka istoku.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od devet do 15, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen Celzijusov, na jugu koji stepen više.

U nedjelju, 30. maja, jutro će biti oblačno, sa kišom, ponegdje i pljuskovima, dok će tokom dana i dalje biti promjenljivo sa pljuskovima i kišom, najviše u sjevernim i istočnim krajevima, a povremeno će biti i sunčanih perioda.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 14, na planinama od pet, a najviša dnevna od 14 do 20, na planinama od 10 stepeni Celzijusovih.