Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će narednih dana biti sunčano i toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 22 do 26 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra jutro biće vedro i prohladno, ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost.

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od šest do 11, na planinama od četiri, a najviša dnevna od 17 do 21, na jugu i sjeveru do 26 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, tokom dana na krajnjem jugu južnog smjera, a poslije podne i u ostalim predjelima u skretanju na južne smjerove.

U nedjelju, 3. oktobra, ujutro će biti vedro i prohladno, ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka, dok će tokom dana biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost i toplije nego prethodni dan.

U toku noći na ponedjeljak biće pretežno oblačno, dok je na sjeveru moguća slaba kiša.

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od sedam do 11, na planinama od pet, a najviša dnevna od 20 do 25, na sjeveru do 28 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 4. oktobra, ujutro će biti pretežno vedro uz umjerenu oblačnost na sjeveroistoku, ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka. Tokom dana biće sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost na sjeveru.

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od osam do 13, na planinama od šest, a najviša dnevna od 22 do 26, na sjeveru do 29 stepeni Celzijusovih.

Jutro u utorak, 5. oktobra, biće pretežno vedro, ponegdje sa maglom po kotlinama i oko rijeka, a tokom dana sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost na sjeveru.

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od osam do 13, na planinama od šest, a najviša dnevna od 22 do 26, na sjeveru do 29 stepeni Celzijusovih.