Kakvo vrijeme nas očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će tokom naredna četiri dana biti oblačno i pretežno suvo vrijeme sa najvišom temperaturom vazduha od šest na zapadu, do 13 na istoku i 19 stepeni Celzijusovih na jugu, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće pretežno oblačno i ponegdje maglovito, na istoku i jugu sa više sunčanih perioda. Magla će se javljati po kotlinama i oko riječnih tokova.

Tokom dana na zapadu i sjeveru preovladavaće oblačno i tmurno vrijeme, na istoku sa više sunčanih perioda, uz umjeren do jak istočni vjetar, a na jugu umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplije.

Vjetar će biti slab istočni ili promjenljiv, na istoku i sjeveroistoku umjeren do jak istočni.

Minimalna temperatura iznosiće od tri do sedam, na jugu do 12, na planinama od nula stepeni, a najviša dnevna od šest na zapadu do 19 stepeni Celzijusovih na jugu.

U srijedu, 17. novembra, jutro će biti pretežno oblačno uz maglu po kotlinama i riječnim dolinama, tokom dana oblačno i pretežno suvo, a poslije podne i uveče u južnim i zapadnim predjelima sa slabom kišom.

Minimalna temperatura iznosiće od tri do šest, na planinama od nula, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 18. novembra, prije podne će biti oblačno, povremeno sa slabom kišom. Kiša će biti češća na jugu i istoku. Tokom dana svježije, pretežno suvo i oblačno, a na jugu postepeno razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do četiri, a najviša dnevna od pet do 10, na jugu do 15, na planinama od tri stepena Celzijusova.

U petak, 19. novembra, ujutro će biti malo hladnije i oblačno uz čestu pojavu magle, a tokom dana oblačno i pretežno suvo.

Minimalna temperatura iznosiće od jedan do pet stepeni, na planinama slab mraz, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 16, na planinama od četiri stepena Celzijusova.