Kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima

BANJALUKA - U Republici Srpskoj je u noći u srijedu na četvrtak moguća mjestimično slaba kiša, koja će ponegdje padati i u četvrtak, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

I u petak, 17. septembra, će tokom dana biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, poslije podne sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom na sjeveru i zapadu, a predveče i u centralnim krajevima Srpske.

Sutra ujutro biće pretežno vedro, a tokom dana sunčano uz prolaznu malu oblačnost i za koji stepen toplije.

Vjetar će biti slab sjeveroistočni, na jugu jugozapadni.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na planinama od sedam, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 29, lokalno na sjeveru i jugu do 32 stepena Celzijusova.

U srijedu, 15. septembra, ujutro će biti vedro uz malu oblačnost, a tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i malo toplije nego prethodni dan.

U toku noći biće oblačno, sa uslovima za mjestimično slabu kišu.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na planinama od osam, na jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, lokalno na sjeveru i jugu do 33 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 16.septembra ujutro će biti promjenljivo oblačno uz prolaznu i slabu kišu na sjeveru, na jugu i istoku vedro.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno vrijeme, kasnije poslije podne ponegdje sa kišom i pljuskovima.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugu i sjeveru oko 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 29, na sjeveru i jugu do 33 stepena Celzijusova.

U petak, 17. septembra ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, a na jugu vedro.

Tokom dana će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, poslijepodne sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom na sjeveru i zapadu, a predveče i u centralnim krajevima.

Dnevne temperature biće niže za nekoliko stepeni.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 27, na jugu i sjeveroistoku do 29 stepeni Celzijusovih.