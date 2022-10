Kakvo vrijeme nas očekuje u nedjelju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i toplo vrijeme, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru ujutru i uveče biće magle.

Magla će se ponegdje zadržati i duže tokom prijepodneva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, promenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Srbac, Gradačac 14, Bijeljina 15, Kalinovik 16, Prijedor 17, Višegrad, Rudo, Novi Grad 18, Gacko, Zvornik, Srebrenica, Sarajevo 19, Banjaluka, Bileća, Kneževo, Mrakovica, Sokolac, Zenica 20, Doboj, Tuzla 21, Mrkonjić Grad, Livno, Neum 22, Trebinje 24, Ribnik 25, Grude, Mostar 26 stepeni Celzijusovih.