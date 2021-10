Kakvo vrijeme nas očekuje u petak

BANJALUKA, SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će preovladavati sunčano vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost.

Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove očekuje se magla ili niska oblačnost koja se lokalno može zadržati veći dio dana, a u ostatku zemlje sunčano. Na planinama slab mraz.

Tokom dana sunčano, uz malu dnevnu oblačnost. U predjelima sa maglom duže će se zadržati oblačno i svježije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu do 11, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 Celzijusova stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Mrakovica i Rudo sedam, Višegrad, Sokolac i Čemerno osam, Prijedor, Bjelašnica i Prijedor devet, Novi Grad, Foča, Srbac, Srebrenica, Gradačac i Sanski Most 11, Drinić, Zvornik, Mrkonjić Grad, Han Pijesak, Šipovo, Bihać, Bugojno, Jajce i Sarajevo 12, Drvar 13, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Nevesinje, Ribnik i Tuzla 14, Zenica 15, Livno 16, Bileća, Gacko i Mostar 17, Neum i Trebinje 19, te Grude 21 stepen Celzijusov.