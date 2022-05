Kakvo vrijeme nas očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA, SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme sa dnevnom temperaturom do 31 stepen Celzijusov.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda su naveli da je u drugom dijelu dana moguć kraći pljusak na planinama.

Duvaće slab sjeverni ili promjenljiv vjetar.

Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od devet stepeni, a maksimalna od 25 do 31 stepen Celzijusov.

Sunčano i toplo nastavlja se i u utorak, 17. maja, u prvom dijelu dana, a poslije podne se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode, uz pojavu grada i pojačan vjetar u zoni padavina. Lokalno može pasti obilnija kiša u kratkom periodu.

Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od devet, a maksimalna od 24 do 29 stepeni Celzijusovih.

Svježije će biti u srijedu, 18. maja, ujutro, sa slabom kišom u centralnim krajevima i na istoku. Tokom prijepodneva uslijediće prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti od sjevera ka jugu, a poslije podne više sunčanih perioda i uglavnom suvo.

Dnevna temperatura biće niža nego prethodnih dana - minimalna od sedam do 13, na jugu do 17, a maksimalna od 16 do 22 stepena Celzijusova.

Meteorolozi za četvrtak, 19. maja, najavljuju sunčano i malo toplije vrijeme nego u srijedu, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 17 do 24 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava vedro vrijeme.