Kakvo vrijeme nas očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti sunčano, veoma toplo, lokalno i vruće, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha i do 35 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno vedro, sunčano i toplo, tokom dana lokalno i vruće, dok će uveče doći do porasta oblačnosti sa sjeverozapada zemlje, koje će tokom noći na utorak zahvatiti sjeverne i sjeveroistočne predjele, uz pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 12 stepeni, a maksimalna od 28 do 33, lokalno na sjeveru do 35, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar, jugozapadnog smjera.