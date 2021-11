Kakvo vrijeme nas očekuje u subotu

BANJALUKA, SARAJEVO - U sjevernim i istočnim područjima sutra će tokom većeg dijela dana biti toplije i suvo vrijeme, dok će na jugu, zapadu i Sarajevsko-romanijskoj regiji biti vjetrovito i oblačno sa kišom, sa obilnijim padavinama ponegdje u Hercegovini.

Ujutro će biti oblačno i vjetrovito sa kišom u većini predjela, na jugu uz umjerene do jače padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne na sjeveru i istoku padavine prestaju, dok se uveče i tokom noći očekuje kiša u većini predjela.

Duvaće vjetar umjerene jačine južnog smjera, a povremeno će biti i jakih udara juga, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha će iznositi od tri do osam, na jugu do 11, a najviša dnevna od devet na zapadu do 15 na istoku, u višim predjelima pet stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerana u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Čemerno četiri, Novi Grad šest, Mrakovica, Prijedor i Han Pijesak sedam, Višegrad, Gacko, Zvornik, Kalinovik i Srbac osam, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Drinić, Nevesinje, Rudo i Foča devet, Mrkonjić Grad 11, Sarajevo i Bileća 12, Trebinje i Mostar 13, Srebrenica 14, te Neum 16 stepeni Celzijusovih.