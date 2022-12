Kakvo vrijeme nas očekuje za praznike

​BANJALUKA – U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano vrijeme sa temperaturom vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Najtoplije će biti u Hercegovini i na planinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni.

Najviša temperatura vazduha biće od 11 do do 18 stepeni Celzijusovih, dok će minimalna biti od 2 do 7, a u višim predjelima od -1 stepen, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U novogodišnjoj noći biće suvo i relativno toplo, na sjeveru i jugoistoku ponegdje magla.

U nedjelju ujutro biće pretežno vedro. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Minimalna temperatura od 1 do 6, na jugu do 9 stepeni, a maksimalna od 12 do 18, u mjestima sa maglom od 8 stepeni.

U ponedjeljak se nastavlja pretežno sunčano vrijeme. Tokom jutra oko rijeka i po kotlinama magla koja se ponegdje može zadržati duže tokom dana.

Minimalna temperatura od 1 do 7, na jugu do 9 stepeni. Maksimalna temperatura od 13 do 21, u mjestima sa maglom od 8 stepeni.

U utorak se takođe očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz par stepeni manje nego prethodnog dana.

Tokom jutra, oko rijeka i po kotlinama očekuje se magla koja se ponegdje može zadržati duže tokom dana.

Jutarnja temperatura biće od 3 do 9, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusovih.