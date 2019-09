Kakvo vrijeme očekuje BiH narednih dana

BANJALUKA, SARAJEVO - Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturama koje će se kretati od devet do 28 stepeni Celzijusa, očekuje se u Bosni i Hercegovini narednih dana.

Jutros je najhladnije bilo na Sokocu gdje je izmjereno šest stepeni, a najtoplije u Neumu 18.

"Danas će preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Dnevne temperature od 21 do 27 stepeni", naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Drugog dana očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama BiH je moguća magla. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U ponedjeljak, na jugu zemlje i zapadnim područjima, uglavnom, pretežno oblačno vrijeme, gdje je povremeno i ponegdje moguća slaba kiša.

U ostatku BiH sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 15 do 19, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U BIH jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje očekuje se i u utorak. Na jugu pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 18, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

U srijedu, ujutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne ili u večernjim satima, u većem dijelu zemlje, moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 17, a dnevna od 21 do 27 stepeni.