Kakvo vrijeme se očekuje do kraja avgusta

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje svježe, sunčano i vjetrovito vrijeme.

Ujutro će biti oblačno na istoku, na krajnjem zapadu vedro, a u ostalim predjelima promjenjivo oblačno. Oko rijeka i po kotlinama magla, a na istoku još ponegdje je moguća kratkorajna kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčanije, osim na istoku gdje će preovladavati promjenjivo do pretežno oblačno, ali suvo vrijeme.

Duvaće umjeren sjeverni vjetar, u Dinaridima jak i pojačan, a u Hercegovini jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na istoku i jugu do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih

Meteorolozi su do polovine sedmice najavili svježa jutra, tokom dana pretežno sunčano vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha koja će rasti, pa će u četvrtak dostići 33 stepena, a na jugu i ponegdje na sjeveru i 35 stepeni Celzijusovih.

U svim krajevima danas je bilo svježije nego prethodnih dana. Na Mrakovici je u 14.00 časova izmjereno 10 stepeni, u Krupi na Uni 12, na Bjelašnici i u Mrkonjić Gradu 13, u Prijedoru, Novom Gradu, Šipovu, Ribniku, Bihaću i Sanskom Mostu 14, u Banjaluci i Gradačcu 15, u Srpcu, Tuzli i Bugojnu 16, u Doboju, Brčkom i na Han Pijesku 17, a u Bijeljini 18 stepeni Celzijusovih.

U Zvorniku, Srebrenici i Gacku izmjeren je 21 stepeni, u Kalinoviku, Nevesinju, na Ivan Sedlu i u Livnu 23, na Sokocu i u Rudom 24, u Višegradu 25, u Bileći i u Sarajevu 26, u Trebinju 27, u Foči 28, a u Mostaru 29 stepeni Celzijusovih.