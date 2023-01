Kalabuhov: Dodikovo odlikovanje Putina potvrda bratskih odnosa

BANJALUKA - Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov rekao je da odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odlikuje predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina predstavlja potvrdu bratskih odnosa u svim oblastima i naglasio da će biti pronađen način da Dodik lično uruči orden Putinu u Moskvi.

"To će biti još jedan dokaz naših dobrih odnosa", istakao je Kalabuhov.

On je izrazio zahvalnost Rusije za odluku predsjednika Srpske da odlikuje ruskog predsjednika Ordenom Republike Srpske na ogrlici.

"Smatramo da je to potvrda strateškog karaktera naših odnosa, naših bratskih odnosa u svim oblastima, i u ekonomiji i u duhovnoj sferi. Mislim da imamo vrlo dobre perspektive", rekao je Kalabuhov za RTRS.

On je ocijenio da je sasvim neutemeljeno reagovanje Evropske komisije, OHR-a i američke Ambasade u BiH na Dodikovu odluku da odlikuje Putina zato što je to, kako je naveo, suverena odluka rukovodstva Srpske i nije na nekome da je komentariše.

"Reakcija ide u pravcu demonizacije Rusije i Putina. Svi ovi pokušaji eliminacije Rusije iz političkog i kulturnog života su neostvarivi. Bilo bi bolje da razmišljaju o svojoj neodgovornoj politici, a ne da komentarišu ovu odluku rukovodstva Srpske", rekao je Kalabuhov.

On je poručio da je Rusija zahvalna rukovodstvu Republike Srpske za principijelan stav koji dijele Ruska Federacija i Kina, a to je da Kristijan Šmit nema legitimitet kao visoki predstavnik.

"Procedura oko njegovog imenovanja nije bila ispoštovana i nije bilo odluke Savjeta bezbjednosti UN. To je upravo bila težnja zapadnih zemalja da svaki novi visoki predstavnik dobije saglasnost Savjeta bezbjednosti UN da bi mogao djelovati. Rusija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma zahtijeva da se taj sporazum poštuje, da sve što je propisano bude i realizovano, da se ne prijeti nikome, uključujući i Srpsku", naveo je Kalabuhov.

On smatra da zato zapadnim zemljama to ne odgovara jer upravo one negativno i nepravilno interpretiraju Dejtonski mirovni sporazum.

"OHR je ulogu visokog predstavnika pretvorio, ne u instrument koji ima svoj mandat, već u instrument negativizacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uloga OHR-a nije da određuje kurs kojim će ići BiH, niti njene spoljnopolitičke prioritete i zbog toga je ova kritika OHR-a na odlikovanje predsjednika Ruske Federacije bespredmetna i nemoralna jer to nije mandat OHR-a", ocijenio je Kalabuhov.

On je poručio da će Ruska Federacija razvijati odnose sa BiH kao prijateljskom zemljom, sa svim njenim konstitutivnim narodima i ostalima, kao i sa oba entiteta.

"Pozivam ih da koriste sve mogućnosti da sarađujemo, mi smo spremni za to jer je od koristi i nama i vama", rekao je Kalabuhov.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je Ordenom Republike Srpske na ogrlici predsjednika Rusije Vladimira Putina za naročitu patriotsku brigu i ljubav prema Srpskoj.