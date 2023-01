Kamere natjerale vozače da auta registruju na vrijeme

BANJALUKA - Vozači automobila na ulicama Srpske su prošle godine postupali savjesno i svoja vozila registrovali na vrijeme, a prema riječima stručnjaka, razlog leži u preventivnom djelovanju postavljanja kamera.

Da su građani manje vozili neregistrovana vozila, potvrđuju i podaci Ministarstva unutrašanjih poslova, prema kojima je za 11 mjeseci 2022. godine na području Republike Srpske sankcionisano 19.478 vozača zbog isteka potvrde o registraciji do 30 dana, dok je zbog isteka potvrde o registraciji preko 30 dana sankcionisano 3.766 vozača.

Naime, kada je riječ u 2021. godini, tada su sankcionisana 21.502 vozača zbog isteka potvrde o registraciji do 30 dana, a zbog isteka potvrde o registraciji preko 30 dana sankcionisano je 6.465 vozača.

Ovi podaci pokazaju da je manji broj sankcionsanih vozača, odnosno da je više savjesnih vozača nego što je to bilo prethodnih godina.

Milija Radović, zamjenik predsjednika Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da su za manji broj prekršaja u ovoj godini zaslužne kamere koje vrše identifikaciju registarske oznake, odnosno koje odmah provjeravaju da li je vozilo registrovano.

"Ugradnjom kamera u većem broju lokalnih zajednica u Srpskoj mnogi vozači koji nisu na vrijeme produžili registraciju vozila, odnosno vozili su po isteku registracije došli su u situaciju da ih kamere automatski registruju", rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, skoro sve lokalne zajednice u Srpskoj imaju ovakve kamere, što znači da ne možete ni ući ni izaći iz grada da se ne izvrši provjera registracije.

"Dobro je to što je smanjen broj neregistrovanih vozila, jer svako takvo vozilo je problem u saobraćaju, jer u slučaju saobraćajne nezgode se ne može naplatiti šteta. Naravno, onaj ko je spreman da vozi neregistrovano vozilo, spreman je i na druge rizike", rekao je Radović.

Kako kaže, Bosna i Hercegovina je imala problem sa visokim brojem neregistrovanih vozila.

"Uvođenjem ovakvih kamera situacija u Srpskoj se poboljšava, te se nadam da će se ovakav trend nastaviti i ove godine", rekao je Radović.

Kada je riječ o kaznama, iz MUP-a navode da je za prekršaj isteka potvrde o registraciji do 30 dana za fizička lica propisana novčana kazna u iznosu od 100 do 300 KM i dva kaznena boda, dok je za prekršaj isteka potvrde o registraciji preko 30 dana za fizička lica propisana novčana kazna u iznosu od 400 do 1.000 KM, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci i dva kaznena boda.

"Za preduzeće ili drugo pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 5.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost novčana kazna u iznosu od 100 do 300 KM", navode iz MUP-a.