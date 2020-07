Kampanja "Čitajmo zajedno": Podići svijest građana o značaju čitanja

BANJALUKA - U Republici Srpskoj 42 odsto građana nikada ne kupuje knjige, pa je Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske počelo danas kampanju "Čitajmo zajedno", sa ciljem da se podigne svijest o značaju čitanja, kao i njegovanju rada i djela velikana srpske književnosti.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da se promocijom važnosti i značaja čitanja, kao i ukazivanjem na značaj srpske književnosti i pisaca, želi doći do što većeg broja čitalaca i uticati na kulturu čitanja.

"U odnosu na prethodne, ove godine smo u okviru kampanje značajan prostor dali i za vizuelnu prezentaciju kampanje, te su osmišljeni plakati za bilborde, te razglednice, ali i snimljeni video-spotovi, koji će ukazati na značaj velikana srpske književnosti", rekla je Trivićeva na konferenciji za novinare.

Ona je dodala da se na šest video-spotova, koji su snimljeni angažovanjem domaćih produkcijskih kapaciteta i glumaca, promovišu poruke velikana srpske književnosti.

Pomoćnik za kulturu u resornom ministarstvu Tanja Đaković rekla je da su istraživanja pokazala da 42 odsto građana u Republici Srpskoj nikada ne kupuje knjige, da se veličina ličnih, kućnih biblioteka kod građana kreće od jedne do 25 knjiga, te da 8,3 odsto građana ne posjeduje ni jednu knjigu.

"Iz tih razloga je ova kampanja i pokrenuta 2017. godine, ali su ciljevi do sada bili usmjereni na podršku domaćem izdavaštvu, promociji savremenih književnika, te popunjavanju bibliotečkih fondova u nerazvijenim opštinama", rekla je Đakovićeva.

Ona je navela i da brojni velikani srpske književnosti, kao što su Petar Kočić, Jovan Dučić, Desanka Maksimović, Branko Ćopić ukazuju da srpski narod i jezik nije mali, kao što se to često predstavlja.

"Upravo to nam daje obavezu i odgovornost da ističemo imena velikana naše književnosti, te da na sve moguće načine dopremo do ciljne grupe, a to je prije svega mlađa populacija, te da u njima probudimo volju i želju da čitaju", rekla je Đakovićeva.

Kampanja "Čitajmo zajedno", koja će trajati do kraja oktobra, realiziovana je u saradnji sa Kinotekom Republike Srpske i u partnerstvu sa Radio-televizijom Srpske.