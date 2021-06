Kampanja MUP-a RS: Prosjačenje ne može biti "stil života"

BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS sprovodi preventivnu kampanju pod sloganom "Stop prosjačenju", čiji je cilj jačanje svijesti građana o pravima djece, te o rizicima i posljedicama prosjačenja.

Tokom kampanje, koja je počela danas i koja će trajati do 2. jula, policijski službenici će u gradovima Srpske organizovaće punktove na mjestima gdje je na dnevnom nivou najveća koncentracija građana, te dijeliti promotivni materijal i razgovarati sa građanima o ovom problemu, saopšteno je iz MUP-a RS.

Na ovaj način će, kako navode, skrenuti pažnju na ovu devijaciju i uključiti građane u borbu protiv nje.

Podsjećaju da je prosjačenje jedan od najtežih i najprisutnijih oblika ekonomske eksploatacije djece, koja za posljedicu ima i narušavanje drugih prava djeteta, kao što su prava na zdravo odrastanje, obrazovanje, život u porodici, zdravstvenu zaštitu, zaštitu od svakog oblika nasilja i mnoga druga prava.

"Život i rad djece na ulici, njihovo prosjačenje, bez obzira da li je pod prisilom ili iz 'potrebe', posljedica je povrede prava na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja i nemarnog odnosa. Prosjačenje ne smije i ne može da bude posmatrano kao 'stil života' ili 'naučen obrazac ponašanja'", navode iz MUP-a.

Ističu da je prošle godine u RS evidentiralo 376 prekršaja prosjačenja, dok je u periodu januar-maj 2021. godine evidentirano 160 ovakvih prekršaja. Naglašavaju da maloljetna lica nisu sankcionisana po ovom prekršaju, ali da postoje evidentirani slučajevi prosjačenja djece.

Zakonom o javnom redu i miru propisana je novčana kazna u iznosu od 200 do 800 KM za lica koja prosjače ili navode drugog na prosjačenje, dok je za navođenje na prosjačenje maloljetnika, duševno oboljelog lica ili lica zaostalog u razvoju propisana novčana kazna od 400 do 1.200 KM ili kazna zatvora do 40 dana, dodaju iz MUP-a.

Iz Policijske uprave (PU) Prijedor je navedeno da je na ovom području prošle godine evidentirano 27 slučajeva prosjačenja, što je za 59 odsto manje u odnosu na 2019. kada je ukupno bilo 66 zabilježenih slučajeva ove negativne društvene pojave, dok ih je u prva četiri mjeseca ove godine registrovano sedam slučajeva.