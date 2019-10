Kampanja "Volim Srpsku": Uspješni mladi ljudi zaslužuju podršku

BANJALUKA - Kampanja "Volim Srpsku" ima za cilj da promoviše uspješne mlade ljude, sportiste, volontere i sve druge koji su svoj uspjeh ostvarili ovdje i koji svoju budućnost vide u RS, kazala je juče Sonja Davidović-Zec, ministarka porodice, omladine i sporta RS, prilikom promocije ove kampanje.

"To su najbolji među nama i želimo da im odamo priznanje za to. Na samom početku kampanje mi promovišemo one mlade ljude koji su imali direktnu podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta RS u svom radu, a svakako ćemo u narednom periodu u toku kampanje uključiti i druga resorna ministarstva, institucije i lokalne zajednice koje kroz svoj rad pružaju podršku mladim ljudima", rekla je Davidović-Zec.

Zahvalila je medijima čija je uloga, kako naglašava, u ovakvom vidu rada presudna jer je bitno da pozitivne informacije i optimistične priče blagovremeno dođu do građana.

"Pozivam medije da i dalje prate naš rad jer mi planiramo i u narednom periodu da se posvetimo i radu na terenu i direktnoj komunikaciji sa građanima i uspješnim mladim ljudima", poručila je Davidović-Zec.

Živko Ćetojević, volonter Omladinskog savjeta RS, koji je 2017. godine izabran za volontera godine, kazao je da se ovaj projekat odnosi na najuspješnije mlade ljude.

"Ja sam 2017. godine izabran za volontera godine, odnosno za doprinos volontiranju u RS i samim tim imao sam pravo da učestvujem u ovoj kampanji s obzirom na to da je ona vezana za najuspješnije mlade ljude u RS, ne samo volontere, nego generalno za prepoznatljive ljude iz RS", istakao je Ćetojević.

Naglasio je da je njegov volonterski angažman prethodnih godina rezultirao uspjehom, te je izabran za generalnog sekretara Omladinskog savjeta RS.

"Nastojaću da u narednom periodu još više poboljšam status mladih i da još više ljudi ostane ovdje, a što je ujedno cilj ove kampanje da podstakne mlade ljude na umrežavanje i da se stvore što bolji uslovi za njihov rad i napredak", rekao je Ćetojević.

Kako navodi, osim što je volontirao u Omladinskom savjetu RS, kao član Sekretarijata učestvovao je i u brojnim projektima koji su imali za cilj da podstaknu mlade ljude da što više rade i da se poboljšava njihov status.

"Na tome je rađeno kroz, recimo, manifestacije 'Susreti mladih RS', odlazak mladih na Međunarodni kamp u Rusiji, gdje sam predvodio našu delegaciju kroz projekte koji su takođe za cilj imali što bolji položaj", istakao je Ćetojević.

Miloš Popović, koji je uz podršku Ministarstva predvodio projekat izgradnje sportskih terena u Slatini, istakao je da mu je izuzetno drago da je Ministarstvo prepoznalo karakter ovog događaja.

"Mi smo konkretno sprovodili projekat izgradnje sportskih terena u Slatini i uz njihovu pomoć smo aktivirali mlade u Slatini. Tu se njih najmanje 40 aktiviralo u naše društvene događaje", naveo je Popović.