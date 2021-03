Kanton Sarajevo pregovara o nabavci ruske vakcine

Kanton Sarajevo razgovara sa više dobavljača o svim vrstama vakcina, ne radi se samo o AstraZeneki. Razgovaramo danas i o nabavci ruske vakcine, potvrdio je za "BHRT" premijer Kantona Sarajevo Edin Forto.

On je u emisiji "Jutro za sve" kazao da je ministar zdravstva Haris Vranić u stalnom kontaktu sa AstraZenekom kada su u pitanju njihove vakcine.

"Mi radimo sve što je u našoj moći da dodđemo do prvih količina koje bi omogućile početak masovne imunizacije. Istotako predstavnici KS učestvuju u radu ad hoc tijela Vlade Federacije BiH, i mi i dalje mislimo i nakon formiranja tog tijela da oni mogu biti puno brži i operativniji, ali eto ko prvi nabavi nije važno samo da se krene sa imunizacijom", rekao je Forto.

Govoreći o "zatvaranju" kantona na duži period, on je rekao da će to morati biti ispraćeno ekonomskim mjerama. Za asada je to u Kantonu Sarajevo samo vikendom, kazao je on.

"Ja potpuno razumijem privrednike, ugostitelje, njima je preko glave korone, mjera i restrikcija. Ono što je najvažnije da mi zajedno izađemo iz ovoga", naglašava premijer KS.

Forto je kazao da će za vikend raditi samo apoteke, prodavnice hrane, benzinske pumpe, javni prevoz, zdravstvene ustanove. Biće omogućena dostava hrane i pića, a moći će se održavati i sportske aktivnosti na otvorenom.

