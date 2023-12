Kaskamo za onima koji upravljaju bezbjednošću saobraćaja

DOBOJ - Stotinu poginulih godišnje na putevima u RS pokazatelj je da kaskamo za onima koji odavno upravljaju bezbjednošću saobraćaja, to se moglo čuti na marginama međunarodne konferencije "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2023", koju je organizovao dobojski Saobraćajni fakultet.

"Daleko smo iza i daleko smo pod većim rizikom stradanja na našim putevima u odnosu na druge zemlje... Mada, ja bih istakao da je RS u odnosu na prethodnih 10 godina, pa i 20, gdje smo bili, a gdje smo danas kada je u pitanju broj poginulih i stradalih u saobraćaju, nešto bolja. Taj broj nekada je bio 163 poginula lica godišnje, a danas smo se nekako 'zakucali' na tom broju od 100. Teško je sada to prebaciti, jednostavno preduzeti neke nove mjere da bismo održali samo taj nivo, a kamoli ga poboljšali", rekao je Bojan Marić, profesor na Saobraćajnom fakultetu i predsjednik Programskog i organizacionog odbora konferencije.

U pogledu naučnoistraživačkog rada u oblasti saobraćaja i komunikacija ne kaskamo uopšte, smatra Vladimir Vladičić, prorektor za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

"Zaista to pokazuju svi brojevi, nastavnici i saradnici ovog fakulteta idu u korak sa svijetom, dokaz je da je i jedan profesor sa ovog fakulteta uvršten u dva odsto najcitiranijih naučnika na svjetskom nivou, što je svjetski rezultat. I ne samo on, više nastavnika i saradnika ovog fakulteta ostvaruje, slobodno mogu reći, svjetske rezultate kada pričamo o saobraćaju kao naučnoj oblasti. Saobraćaj i infrastrukturu u našoj državi ne bih komentarisao, to ipak nije moja oblast", kaže Vladičić.

Bez naučnoistraživačkog rada nema ni konkretnog djelovanja na terenu.

"Naučnoistraživački rad je osnova za izvođenje projekata, da kažem, izradu projektno-tehničke dokumentacije na osnovu koje se dobijaju i lokacijski uslovi i građevinske dozvole i izvođenje radova na teritoriji RS. Ono što svakako možete vidjeti jesu i mnoge kružne raskrsnice koje su izvođene i u Doboju, ali i širom RS, tako da je RS poznata po kružnim raskrsnicama koje su osnov za rasterećenje saobraćaja i bolji protok", izjavio je Dragan Stanimirović, pomoćnik ministra saobraćaja i veza RS.

U saobraćaju se danas teži mikromobilnosti, teži se ka javnom transportu.

"Da bismo unaprijedili saobraćaj, bezbjednost saobraćaja, prvo i osnovno je da korisnike sa drumskog saobraćaja u što većem broju prebacimo na javni gradski transport, a da biste to uradili, morate imati kvalitetan javni gradski transport, drumski, isto tako i željeznice. Kod nas, vi znate u kakvom su stanju i jedan i drugi, u zavisnosti, naravno, od lokalnih zajednica, govorim o drumskom gradskom transportu. Znamo i sami šta se dešava u 'Željeznicama RS'. Svako od nas može da čuje kako su to, na primjer, riješile određene države u regionu", naveo je Marić.

